إجراءات لتنشيط زراعة الشوندر السكري في الغاب بحماة

أكد مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة المهندس وفيق زروف أن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنشيط زراعة الشوندر السكري، حيث تم تأمين مستلزمات الإنتاج دينا وتم منح المزارعين قروضا بمبلغ 20 ألف ليرة عن كل دونم مزروع.

وقالزروف: أنه وبناء على ذلك سيتم ابتداء من اليوم عبر الجمعيات الفلاحية توجيه إنذار لمزارعي المنطقة الذين لم يلتزموا بخطة زراعة محصول الشوندر السكري للموسم الزراعي الحالي.

وأضاف أنه سيتم في المرحلة الأولى توجيه إنذار للفلاحين يليها خطوات لاحقة في حال لم ينفذ الفلاح الخطة المقررة لزراعة الشوندر السكري والمتضمنة زراعة 6 بالمئة على الأقل من مساحة أرضه، مبينا أن المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري للعروة الخريفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة منذ بدء عمليات الزراعة منتصف الشهر الماضي ولغاية تاريخه، بلغت 575 هكتارا من إجمالي المساحة المقررة والبالغة 5100 هكتار وهي قليلة جدا مقارنة بالخطة المقررة.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري في أراضي الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب العام الماضي 288 هكتارا للعروة الخريفية.