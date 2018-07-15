إجراءات وتحضيرات لانتخابات الإدارة المحلية

بدأت محافظة ريف دمشق باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات الإدارة المحلية المقررة في 16 أيلول القادم، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 214 القاضي بتحديد موعد الانتخابات لاختيار ممثلين عن المجالس المحلية.

وأكد الأمين العام للمحافظة رئيس اللجنة الإعلامية أحمد عبد الله أنه تم مناقشة الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لمتابعة العملية الديمقراطية، مبيناً أن المعنيين بالمحافظة كلفوا الأجهزة المحلية بوضع جميع إمكاناتها وكوادرها في خدمة العملية الديمقراطية، وبإشراف اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة، مشيراً إلى أنه صدرت قرارات وزارة الإدارة المحلية القاضية بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظة والبالغ عددها 11 دائرة انتخابية لمجلس المحافظة، وبعدد ممثلين إجمالي 100 عضو مجلس، حيث تعد الوحدات الإدارية فيما يتعلق بمجالسها المحلية، كل وحدة إدارية دائرة انتخابية.‏

كما لفت رئيس اللجنة الإعلامية إلى أنه يتم حالياً تجهيز الصناديق الانتخابية بالتنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة، مؤكداً أن المعنيين بالمحافظة يشددون على ضرورة تشجيع المواطنين من خلال حملة إعلامية واسعة إلى انتخاب ممثليهم القادرين على المضي قدماً في عملية إعادة الإعمار وتجاوز جميع التحديات، ناهيك عن ضرورة وضع خطة إعلامية شاملة لتغطية أهمية أبعاد العملية الانتخابية بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يدرك كل مواطن قيمة صوته في اختيار الأكثر جدارة وكفاءة من المواطنين.‏

هذا وقد وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عدداً من المحددات لحسن اختيار الممثلين من جميع النواحي، إضافة الى تحديد عدد من الأهداف منها: تعريف المواطنين من خلال الحملة الإعلامية بمواد قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، التأكيد على أهمية اللامركزية الإدارية في الحياة العامة للمواطنين، ودورهم في الإسهام بصنع القرار عبر حثهم وتشجيعهم لممارسة حقوقهم واختيار ممثليهم، إضافة إلى إبراز دور المجالس المحلية في وضع الخطط التنموية وبرامجها التي تعبر عن احتياجات المواطنين، وتوضيح أهمية ممارسة المواطنين لحقهم بالترشح والانتخاب، وغيرها من الإجراءات.‏