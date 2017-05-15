إجراء صيانة على محطات تحويل كهربائية في حماة وريفها

أجرت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة خلال اليومين الماضيين أعمال صيانة لمحطة تحويل عين اللوزة باستطاعة 66/20 ك0ف شملت مخارج المحولتين رقم 1 و2 واختبار حمايات المخارج وفحص عينات الزيت العازل وتجهيزاتها الكهربائية والتحكمية.

وبين مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أن الورشات نفذت أيضا أعمال صيانة لمحطتي التحويل في كل من حماة 1 والشيخ

مخلوف، تضمنت صيانة القواطع الالية الاحتياطية والقواطع الآلية على خطي الباشورة وبرج الفاروق باستطاعة 20 ك0ف، فضلا عن اجراء أعمال اصلاح لقواطع 20ك0ف وأوامر الفصل على خط عين الكروم في محطة تحويل سلحب باستطاعة 66/20ك0ف، لافتا الى أن أعمال الصيانة تأتي ضمن اجراءات الشركة خاصة خلال فصل الصيف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وكانت الورشات الفنية التابعة للشركة نفذت الاسبوع الماضي أعمال استبدال وتركيب واضافة 30 محولة كهربائية في منطقة مصياف بهدف الحفاظ على جاهزية الشبكة والتغذية الكهربائية وتحسين الاستطاعة.