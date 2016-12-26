إجلاء الآلاف من 3 محطات قطار في موسكو

أعلن مصدر في خدمات طوارئ العاصمة الروسية أن حوالي 3 آلاف مسافر وموظف تم إجلاؤهم من محطات كازانسكي وياروسلافسكي ولينيغرادسكي للسكك الحديدية وسط موسكو بعد ورود تقارير مجهولة المصدر عن وجود عبوات ناسفة فيها.

وقال المتحدث لوكالة “نوفوستي” للأنباء إنه بعد مكالمات هاتفية، حذرت من خطر حدوث انفجارات، في محطتي كازانسكي ولينينغرادسكي، تم إجلاء ما يقرب من ألف شخص “من كل محطة”، وفي محطة “ياروسلافسكي”، أجلي 750 شخصاً”. والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن الروسية تقوم حالياً بعمليات الفحص والاختبار اللازمة داخل محطات السكك الحديدية الثلاث للتأكد من صحة المعلومات التي تم الإعلان عنها، كما يجري الخبراء والأخصائيون الأمنيون الروس عملية فحص وتدقيق للكشف عن عبوات ناسفة أو قنابل معدة للتفجير، وفقاً للمزاعم التحذيرية.