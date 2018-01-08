إجلاء 130 شخصا من مبنى سكني اندلعت فيه النيران وسط روسيا

أجلت الطوارئ الروسية اليوم 130 شخصا من مبنى سكني اندلعت فيه النيران في مدينة تيومين وسط روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في خدمات الطوارئ في المنطقة قوله إن “النيران اشتعلت في مبنى سكني مشترك مكون من 9 طوابق بشارع أولمبيسكايا في مدينة تيومين وسط روسيا”.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن وحدات إطفاء وإنقاذ من خدمات الطوارئ وصلت موقع الحريق ويشارك في إخماده أكثر من 80 شخصا و30 آلية.

وكانت السلطات الروسية اعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة روستوف جنوب البلاد عقب نشوب حريق التهم مناطق سكنية وأدى إلى إصابة 36 شخصا نقل 8 منهم إلى المستشفى وألحق أضرارا بأكثر من 100 مبنى في آب الماضي.