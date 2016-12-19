إجماع في مجلس الأمن على إرسال مراقبين دوليين إلى حلب

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين 19 كانون الاول بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أعلن أمس الأحد، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى «صياغة جيدة لنص» مشروع القرار بشأن حلب.

ومن المفترض أن يتابع المراقبون إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

وقال تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن: «قمنا بعمل جيد خلال عدة ساعات، وأعتقد أننا نمتلك نصا جيدا».

وكانت روسيا عرضت، الأحد، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرارها بشأن تسوية الوضع في مدينة حلب السورية، وذلك كبديل عن المبادرة الفرنسية حول هذه القضية.