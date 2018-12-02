إحباط تسلل لإرهابيين شمالي مدينة محردة بحماة

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولتي تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي، وأوقعت في صفوف الارهابيين خسائر بالأفراد.

شمالي مدينة محردة، رصدت وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية شليوط، محاولة تسلل مجموعة إرهابية كانت تتنقل في الأراضي الزراعية جنوب قرية الزكاة، وتعاملت معها برشقات غزيرة من الأسلحة الرشاشة المتوسطة، ما أدى إلى إيقاع إصابات محققة في صفوفها، وفر الإرهابيون المتسللون باتجاه أوكارهم التي انطلقوا منها.

وعلى المحور ذاته، تمكن عناصر الاستطلاع في الجيش من رصد تحرك مجموعة إرهابية بين بساتين الزيتون جنوب بلدة اللطامنة باتجاه نقاط عسكرية على محور زلين إلى الجنوب منها، وردتهم على أعقابهم بعد التعامل معهم بالأسلحة الخفيفة.