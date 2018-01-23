إحباط عملية إرهابية..مقتل 6 إرهابيين في مصر

أحبطت قوات الأمن المصرية مخططا إرهابيا وضع للتنفيذ بذكرى عيد الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء وقضت على 6 إرهابيين ضالعين فيه.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم إلى أن قطاع الأمن الوطني المصري تمكن من رصد وتتبع تحركات مجموعة من العناصر الإرهابية الذين خططوا لاستهداف خطوط سير القوات الأمنية بسلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع ذكرى أعياد الشرطة.

ولفت البيان إلى أنه تم إعداد وتنفيذ خطة أمنية أدت إلى الكشف عن اتخاذ الإرهابيين من إحدى العقارات تحت الإنشاء في مدينة العريش وكراً لإختبائهم حيث تمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين والعثور على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة وقنبلة أف1 .