إحباط محاولات تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

في محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لحماة، رصدت وحدة من الجيش العربي السوري بمحيط الزلاقيات، تحرك مجموعة إرهابية من ميليشيا “كتائب العزة” الإرهابية، باتجاه عدد من النقاط العسكرية على أطراف المنطقة منزوعة السلاح.

وحدة الجيش تعاملت مع المجموعة الإرهابية المتسللة برمايات أسلحة خفيفة، محققة إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين الذين فروا تحت نيران الجيش.

وإلى الشمال من مدينة محردة، تصدت وحدات الجيش المتمركزة في محيط قرية الحماميات لمجموعة إرهابية تسللت من محيط بلدة تل الصخر باتجاه نقاط عسكرية، مطلقة القذائف على محاور تحركها، ما تسبب بإيقاع قتلى ومصابين بصفوف الإرهابيين.

في السياق ذاته، استغلت مجموعات إرهابية من ميلشيا “كتائب العزة” الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى وتسللت من محور اللطامنة-الزكاة، للاعتداء على نقطة عسكرية على أطراف قرية شليوط شمال مدينة محردة، غير أن عناصر الجيش المرابطين على تلك النقطة تمكنوا من خلال مناظير الرؤية الليلية وأدوات الرصد المتطورة، لرصد تحركاتهم وأوقعوهم في كمين، وكبدوهم خسائر في الأفراد والعتاد، فيما فر الباقون تحت وابل من القذائف باتجاه محور تسللهم.