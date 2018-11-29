إحباط محاولة تسلل لمجموعة إرهابية باتجاه بلدة كرناز بريف حماة

اشتبكت وحدة من الجيش العربي السوري مع مجموعة إرهابية تسللت باتجاه بلدة كرناز شمال غرب مدينة حماة.

المجموعة الإرهابية التابعة لما يسمى “الجبهة الوطنية”، المنضوية تحت زعامة “النصرة” الإرهابي، خرقت اتفاق المنطقة منزوعة السلاح عبر تسللها من ريف إدلب المجاور باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة كرناز، حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العاملة على حماية المدنيين في البلدة.

الاشتباك انتهى بإحباط محاولة التسلل وإيقاع أغلب أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب، بينما فر الباقون باتجاه المناطق التي تسللوا منها في ريف إدلب.