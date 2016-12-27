إحباط هجوما لإرهابيي “داعش” في حلب والقضاء على العديد منهم في السويداء

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوما لارهابيى تنظيم “داعش” باتجاه قرية نصر الله شمال الكلية الجوية في منطقة دير حافر نحو 52 شرق مدينة حلب.

وأفاد مصدر عسكرى بأن حامية الكلية الجوية اشتبكت مع مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” الارهابي هاجمت قرية نصر الله،

انطلاقا من منطقة رسم الكما في منطقة دير حافر، مبينا أن الاشتباكات انتهت باحباط الهجوم الارهابي والقضاء على عدد من الارهابيين وتدمير 3 سيارات دفع رباعي لهم.

وكانت حامية الكلية الجوية قد دمرت أمس في رمايات مدفعية 6 آليات لارهابيي “داعش” خلال ضربات مدفعية على تجمع لهم فى أم المري في محيط الكلية.

وبالتزامن مع ذلك ووفقا لـ”سانا” أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء الشمالي الشرقي.

حيث أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تسللت من شرق الطريق الواصل بين قريتي صعد والقصر باتجاه تل بنات بعير شمال شرق مدينة السويداء بنحو 45 كم، مبينا أن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل بعد إيقاع أفراد المجموعة الارهابية المتسللة بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

وأشار المصدر إلى ان رمايات وحدة من الجيش ضد تجمع لإرهابيي التنظيم التكفيري في قرية القصر أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير اسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم.