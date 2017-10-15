إحباط هجوم إرهابي انتحاري على أطراف بانياس

إلى ذلك أحبطت الجهات المختصة في طرطوس هجوما إرهابيا انتحاريا بحزام ناسف على أطراف مدينة بانياس.

وذكر مصدر في قيادة شرطة طرطوس في تصريح لمراسل سانا أن الجهات المختصة ومن خلال المتابعة الحثيثة كشفت عن التحضير لهجوم إرهابي انتحاري بحزام ناسف يستهدف الأحياء السكنية في مدينة بانياس.

وبين المصدر أن الجهات المختصة اتخذت التدابير اللازمة عبر تكثيف إجراءاتها الأمنية والتفتيش على مداخل مدينة بانياس حيث تمكنت من الكشف عن إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الباصية على أطراف المدينة.

ولفت المصدر إلى أنه تمت محاصرة الإرهابي الانتحاري في منطقة خالية من السكان حيث اضطر إلى تفجير نفسه ما أدى إلى مقتله دون وقوع أي إصابات بين عناصر الجهات المختصة.