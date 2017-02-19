إحباط هجوم لإرهابيي «داعش» على منطقة البانوراما بدير الزور

أحبطت قوات الجيش العربي السوري هجوماً إرهابياً شنه تنظيم “داعش” على منطقة البانوراما وقضت على العديد من إرهابيه في ضربات جوية على بؤر التنظيم في دير الزور.

وأفاد مصدر في محافظة دير الزور أن قوات الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت باتجاه منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي للمدينة ما أسفر عن “مقتل واصابة العديد من أفرادها وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم”.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات على تجمعات وبؤر التنظيم الإرهابي الدولية في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى “تدميرها”.