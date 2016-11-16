إحباط هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي في الأنبار

أفاد مصدر في قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية بأن قواتها تصدت لهجوم نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي بعشر عجلات مفخخة على مقر عسكري غربي المحافظة.

وصرح المصدر أن التنظيم الإرهابي شن هجوما على مقر الفوج الثالث بالفرقة الأولى المتمركز شرق مدينة الرطبة بواسطة عشر عجلات مفخخة يقودها انتحاريون، مشيراً إلى أن الهجوم الانتحاري رافقه هجوم لعناصر داعش بكافة الأسلحة.

وأضاف المصدر أن قوة من الجيش العراقي تمكنت من صد الهجوم الانتحاري وتدمير جميع العجلات المفخخة وقتل الانتحاريين، إضافة لمقتل عدد من عناصر داعش المهاجمين، لافتا إلى أن مقر الفوج الثالث تحت سيطرة القوات الأمنية.