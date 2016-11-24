إحباط هجوم لمجموعات إرهابية على نقاط عسكرية بريفي حماة وإدلب

أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية على محور معان ووجهت رمايات نارية على تجمعاتها في بلدتي عطشان ومعرشمارين في ريفي حماة وإدلب.

ففي الريف الشمالي لحماة أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “تجمع العزة” هاجمت عدداً من النقاط العسكرية على محور بلدة معان وردتها على أعقابها بعد تكبيدها خسائر بالأفراد والعتاد.

وبين المصدر أنه من بين الإرهابيين القتلى “أبو الصافي الحموي” و”أبو الدرويش الحموي”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “دمرت آلية للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من أفرادها في رمايات دقيقة على طريق بلدة عطشان في ريف حماة الشمالي.

وفي الريف الجنوبي لإدلب أكد مصدر عسكري “تدمير مقر لإرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” والقضاء على عدد من الإرهابيين في بلدة معرشمارين”.

وأكدت مصادر أهلية وقوع اشتباكات بين مجموعات إرهابية من “فيلق الشام” و”جبهة النصرة” و”جند الأقصى” في محيط تلمنس وقرية معرشورين شرق معرة النعمان ما أدى إلى مقتل 9 إرهابيين وإصابة آخرين.