إحباط 77 عملية للأعداء على الحدود الإيرانية

أعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده إحباط 77 عملية للأعداء على الحدود الغربية والشمالية الغربية للبلاد منذ بداية العام الجاري.

حاجي زاده ذكر أن أموال البترو-دولار السعودي والإماراتي، وبدعم من الكيان “الصهيوني”، لم تؤد إلى زعزعة الأمن في إيران.

وبين أن العدو استخدم كل الأساليب على مر السنوات الأربعين الماضية من عمر الثورة الإسلامية الإيرانية من أجل هزيمة الشعب الإيراني.

كما أكد أن العدو لا يملك اليوم القدرة على مواجهة الشعب الإيراني ويحاول من خلال الحرب النفسية التأثير على إيران.