 إحداث شركة سورية – روسية للخدمات النفطية في دمشق

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة تسعى بمساعدة الشركات الروسية للوصول إلى إنتاج 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بحلول نهاية 2019.

وقال غانم : سورية ترحب بمشاركة الشركات والخبرات الروسية في تطوير واقع النفط والغاز في البلاد، لا سيما أن الأيام المقبلة تبشر بالخير لانطلاق العمل المشترك بين البلدين في القطاع النفطي.

وبيّن غانم أن الفريقين الفنيين من الجانبين سيتابعان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والبدء في إنشاء شركة خدمات مشتركة سورية – روسية في دمشق لتقديم الخدمات النفطية للشركات العاملة في مجالات الحقول الغازية والنفطية، مؤكدا أن الشركة ستكون نواة عمل باتجاه مشاريع استثمارية أخرى.

وأشار غانم إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى إنتاج نحو 70 ألف برميل يوميا من النفط و19 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا مع نهاية عام 2018.

وأضاف: حتى نهاية العام الجاري تسعى الوزارة إلى إنتاج نحو 20 ألف برميل من النفط و16 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وأكد غانم على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر السورية العاملة في مجال النفط، من خلال إيفاد الكوادر والخبرات الروسية إلى سورية، كون الشركات الروسية تملك خبرات متقدمة في هذا المجال، والسعي إلى إنشاء مراكز تدريب متطورة بالشراكة مع الجانب الروسي وتوطين الصناعات النفطية في البلاد”.