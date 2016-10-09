إحداث عدد من درجات الماجستير في كليات جامعتي البعث وطرطوس

أصدر مجلس التعليم العالي في جلسته الاولى للعام الدراسي الحالي قرارات عدة وافق بموجبها على احداث عدد من درجات الماجستير في عدد من كليات جامعتي البعث وطرطوس.‏‏

فقد وافق المجلس على احداث درجتي ماجستير تأهيل وتخصص واعتماد نظاميهما المرافقين في قسم التصميم المعياري في كلية الهندسة المعمارية بجامعة البعث وذلك في اختصاصي التصميم الداخلي والعمارة المستدامة.‏‏

كما وافق المجلس على احداث درجة الماجستير في قسم الجغرافيا في كلية الاداب في جامعة طرطوس وفق النظام المرافق، ويتم الافتتاح بقرار من الوزير عند توفر الامكانات البشرية والمادية اضافة لموافقة المجلس على احداث درجة الماجستير في قسم اللغة العربية في كلية الاداب في جامعة طرطوس باختصاص اللغويات، على ان يتم افتتاح الماجستير بعد توفر مستلزمات احداثه المادية والبشرية.‏‏