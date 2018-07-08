في إطار التركيز على تعزيز الخدمات والنهوض بالدور التنموي في المجتمعات المحلية، وإعادة الإعمار والبناء بما يخدم إعادة المهجرين إلى منازلهم، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23 آب 2011، قراراً بإحداث مجموعة من البلديات في محافظة ريف دمشق.‏

وجاء قرار إحداث 13 بلدية في محافظة ريف دمشق بناءً على أحكام القانون رقم 18 لعام 2016، وعلى اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية رقم 3 المنعقد في 22 كانون الأول من العام 2016 والبلديات المحدثة وفقاً للقرار وهي: ضاحية الثامن من آذار- كفر حور – الريحان- رخلة- خيارة دنون- دروشا- القيسا- البلالية- بقعسم- الدريج- قرحتا- عين حور- ضاحية العامين في المطار، كما نص القرار على إحداث بلدة الباركة في المحافظة، وحدد القرار البلديات التي يمكن إحداثها، والتي سيتم تطبيقه في انتخابات الإدارة المحلية القادمة بتاريخ 16 أيلول من العام الحالي.‏

ويعتبر صدور المرسوم رقم 214 تاريخ 24/6/2018 القاضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية، انعكاساً حقيقياً وصادقاً لإرادة الشعب باستكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري على الإرهاب، كما تكمن أهمية انتخاب مجالس محلية جديدة بالطريقة الديمقراطية التي كرسها قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، في تعزيز الخدمات والنهوض بدور المجالس المحلية في تحقيق التنمية في المجتمعات، وكذلك التركيز على إعادة الإعمار والبناء خاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار والبناء، بعد المشاركة الفعّالة من المواطنين، ترشحاً أو انتخاباً، لاختيار الأكفأ والأقدر على خدمة المواطنين وتنمية المجتمعات المحلية في الوحدات الإدارية على امتداد الوطن خلال العملية الانتخابية المقبلة.‏