إحصاء البجع.. تقليد عمره 800 عام

بدأت في بريطانيا عملية العد السنوي لطيور بجع الملكة إليزابيث الثانية على نهر التايمز، وهو تقليد عمره 800 عام. وكان هذا الحدث يقام سنويا للاحتفال بزيادة أعداد البجع، لكنه تحول في العصور الحديثة إلى وسيلة للحفاظ على الحياة البرية. وتقوم 3 فرق، أحدها يمثل الملكة والآخران يمثلان اتحادي صناع الجعة والصباغين، وهما أقدم نقابتين عماليتين، بدوريات في نهر التايمز في جنوب إنجلترا على مدى 5 أيام للإمساك بالبجع ووضع علامات تعريفية عليه وإطلاق سراح الطيور التي لديها صغار. وتعود المراسم إلى القرن الـ12، عندما زعم العرش البريطاني امتلاك جميع البجع، ثم اعتبره طعاما شهيا يقدم في الحفلات الملكية. ولم يعد البريطانيون يأكلون البجع وأصبحت الطيور محمية بالقانون.