إحياءذكرى رحيل فوزي عليوي

في الذكرى السابعة لرحيل الفنان فوزي عليوي يقيم المركز الثقافي العربي في كفر سوسة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أمسية تشارك فيها أسرة الراحل وعدد من أصدقائه ومعاصريه.

الراحل من مواليد محافظة السويداء سنة 1946 بدأت هوايته الفنية بالعزف على العود والغناء ودرس في المعهد الموسيقي الشرقي، حيث شارك بحفلاته ثم انتسب إلى إذاعة دمشق كمطرب محترف ولحن له الموسيقار الراحل فريد الأطرش لكتب ورق وأرسلك وغيرها، كما عمل مدرساً لآلة العود وكان عضوا في لجان الاستماع والتحكيم في الإذاعة وقدم فيها بعض البرامج ولحن أناشيد وطنية منها الشباب للوطن، ومن أغانيه المشهورة قصيدة طير الهوى وأغنية طولت الغيبة علينا. وفي العاشر من شهر تشرين الأول من عام 2011 وافته المنية إثر مرض عضال.