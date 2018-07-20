إخراج الدفعة الأولى من الرافضين للتسوية من ريف القنيطرة

تم مساء اليوم إخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من ريف القنيطرة باتجاه شمال سورية وذلك تمهيدا لإعلان المحافظة خالية من الإرهاب.

وغادرت 55 حافلة إلى شمال سورية مساء اليوم وعلى متنها المئات من الإرهابيين مع عائلاتهم تنفيذا للاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في قرى وبلدات ريف القنيطرة.

وتم إخراج الحافلات جميعها من قرية أم باطنة عبر ممر جبا وذلك بعد تجميع الإرهابيين الرافضين التسوية وعائلاتهم من جميع قرى وبلدات ريف القنيطرة حيث تم تفتيشها بشكل دقيق لضمان عدم اصطحاب الإرهابيين أي شخص لا يرغب بالخروج.

ومن المقرر أن يتم غدا استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإخراج من تبقى من الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم لتتم فيما بعد تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.