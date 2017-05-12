إخراج طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي من مخيم اليرموك لتقديم امتحاناتهم

بدعم من الحكومة السورية وبإشراف اللجنة العليا للإغاثة قامت اليوم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بإخراج طلاب وطالبات شهادة التعليم الاساسي والمشرفين عليهم من مخيم اليرموك عن طريق يلدا لتقديم امتحاناتهم.

وأوضح المدير العام للهيئة علي مصطفى في تصريح لـ سانا أنه “ستتم رعاية هؤلاء الطلاب وتخصيصهم باماكن إقامة وتقديم كل الخدمات والمساعدة لهم مع زملائهم القادمين من لبنان لتقديم الامتحانات في معهد فلسطين التابع لوكالة الغوث “الأونروا” في حي الأمين بدمشق ومعهد الشهيد سعيد العاص التابع للهيئة”.

وعبر مصطفى عن تقدير الهيئة لكل ما تقدمه سورية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين عاملتهم معاملة مواطنيها في مجالات الحياة كافة وقدمت لهم الدعم والمساندة والمساعدة في مخيماتهم ومناطق وجودهم رغم الحرب الكونية التي تشن عليها منذ أكثر من خمس سنوات.