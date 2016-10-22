إخلاء مقر حملة كلينتون بعد العثور على مادة مشبوهة

أخلت السلطات الأمريكية مقر حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الليلة الماضية بعد العثور على مادة بيضاء مشبوهة داخل ظرف.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة الأمريكية في نيويورك قوله أن: «اثنين من المتدربين في مكتب لحملة كلينتون الانتخابية في مانهاتن عثرا على المادة التي تم نقلها إلى مقر المرشحة الديمقراطية في بروكلين»، مشيرا إلى أنه: «لم تقع حتى الآن إصابات جراء التعرض للمادة المشبوهة».

ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وتصاعد حدة الاتهامات بين المرشحين للرئاسة دونالد ترامب وكلينتون تشهد الولايات المتحدة حالة استنفار أمني تحسبا من وقوع هجمات وأعمال عنف.