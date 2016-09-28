إدارة الاستهلاكية: توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية سبل وآليات توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات والشروط وبأسعار تنافسية، لافتا إلى النتائج التي حققها معرض القرطاسية والألبسة واللوازم المدرسية لمصلحة المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

واتخذ المجلس عدة قرارات بخصوص الصالات المفردة والمتخصصة والمفرزة للقطاعين العام والخاص وسبل توفير وإيجاد فرص عمل لجرحى الجيش العربي السوري، وإجراء اختبارات المتقدمين لمسابقة المؤسسة كل في محافظته للتخفيف من أعباء السفر والتنقل.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب خلال الاجتماع حرص الوزارة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لمؤسسات التدخل الإيجابي لتفعيل دورها في رفد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية والضرورية بمواصفات ونوعية جيدة الأمر الذي يحد من الاحتكار ويحافظ على استقرار الأسعار.

بدوره بين المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أن المؤسسة مستمرة في طرح المواد والسلع في السوق وبأسعار أقل من أسعار القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 5 و20 بالمئة، موضحا أن المؤسسة ستنظم سلسلة من المعارض المتخصصة منها “معرض السجاد المنزلي” وذلك مطلع الشهر القادم.

وأشار المهندس محمد إلى الخطط والبرامج الجديدة التي من شأنها تطوير آلية عمل المؤسسة وتفعيل عمل صالات ومنافذ البيع، مبينا أن الخطط تنطوي على آلية جديدة ناظمة لعمليات الشراء من القطاع العام والخاص والمشترك والحرفي والتعاوني والإنتاجي ومن المنظمات الشعبية، بهدف التصدي للهدر والفساد وتدارك أي خلل يعترض عمل المؤسسة ودورها إلى جانب آليات جديدة ناظمة للشراء سواء عن طريق المناقصة أو عن طريق عروض الأسعار أو عبر عقود التراضي.

ولفت محمد إلى أن الآلية الجديدة للمؤسسة العامة الاستهلاكية تقوم على تسعير المواد المشتراة من قبل الإدارة موضحا أن تسعير المواد الغذائية بقيمتها الشرائية وتكاليف أخرى مضافا عليها 5 بالمئة وبالنسبة للمنظفات مضافا عليها 7 بالمئة والمواد التحويلية مضافا عليها 3 بالمئة وحليب الأطفال مضافا عليه من 10 إلى 15 بالمئة.