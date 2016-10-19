إدارة تطوير الغاب تخصص «2400» هكتار لزراعة البطاطا الربيعية

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة 2400 هكتار لزراعة محصول البطاطا الربيعية في الموسم الزراعي المقبل.

وأشار مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف الى ان كل مستلزمات زراعة محصول البطاطا من بذار وأسمدة متوافرة في المصارف الزراعية بالمحافظة، مبينا ان هذا المحصول يعد من الزراعات الاساسية في منطقة الغاب نظراً لدورة إنتاجه القصير ومردوده الجيد، حيث تتركز زراعته في منطقتي العلا والعشارنة وخاصة في قرى وبلدات محردة والتريمسة وقلعة المضيق وكفرنبودة وكرناز.‏

ولفت زروف إلى أن المساحات المزروعة بمحصول البطاطا في السنوات الماضية تناقصت، بسبب خروج مساحات واسعة من الأراضي عن الخدمة نتيجة الظروف الحالية وقلة المخزون المائي في بعض المناطق.

وبلغت المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية في منطقة الغاب خلال الموسم الزراعي الماضي 1200 هكتار.