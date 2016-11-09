إدارة تطوير الغاب تخصّص «670» هكتارا لزراعة الخضار الشتوية

خصصت الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 670 هكتارا لزراعة محاصيل الخضار الشتوية للموسم الزراعي الحالي.

وأشار مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف الى الاقبال الجيد من قبل الفلاحين لزراعة محاصيل الخضار الشتوية، وخاصة السبانخ والفول والخس والبقدونس، لكون اراضي منطقة الغاب تناسب معظم هذه الانواع لجودة تربتها وغزارة أمطارها في فصل الشتاء.

وأوضح زروف أن زراعة الخضار الشتوية والصيفية انتشرت بشكل ملحوظ في منطقة الغاب خلال السنوات الماضية، بسبب دورة انتاجها القصيرة وتوافر مستلزمات الانتاج من ري وسماد، اضافة الى مردودها المادي الجيد، مشيرا الى أن مناطق زراعة الخضار تتركز في مدن وبلدات محردة وكرناز والجلمة والعريض والحماميات.

وكانت نسبة تنفيذ خطة زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب خلال الموسم الزراعي الماضي قد وصلت الى نحو 140 بالمئة.