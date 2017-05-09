إدارة تطوير الغاب: تعيين 400 عامل بعقود موسمية لإخماد حرائق الغابات

عينت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة 400 عامل بعقود موسمية لمدة ستة أشهر بصفة إطفائيين لدعم مراكز إطفاء حرائق الغابات في المناطق التابعة للهيئة.

وأوضح مدير الموارد الطبيعية بالهيئة المهندس أمير عيسى أن العمال الجدد تم تقسيمهم كفرق مساندة ودعم وتوزيعهم على 5 مناطق رئيسية هي حنجور وعين سليمو وشطحة وجورين ونهر البارد وذلك لرفد مراكز إطفاء حرائق الحراج بكوادر قادرة على مواجهة الحرائق التي قد تنشب في الأراضي الزراعية والمواقع الحراجية.

ولفت إلى أن تعيين العمال سيشكل قوة دعم في مكافحة الحرائق والحد منها ولا سيما أنها في ازدياد لأنها” تكون متعمدة” بهدف التحطيب مشيرا إلى أنه تم رفع جاهزية مراكز الإطفاء في نيسان الماضي وتستمر حتى نهاية تشرين الأول المقبل.

ويوجد في منطقة الغاب مركزا إطفاء في شطحة وماء البارد مجهزان بإطفائيات حديثة وعناصر مدربة و 7 مخافر حراجية.