إدانات دولية للعدوان الإسرائيلي: من حق سورية الدفاع عن سيادتها

نددت عدد من الدول والقوى والأحزاب بالعدوان الإسرائيلي الجديد على الأراضي السورية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني: إن “موسكو قلقة للغاية للتطورات الأخيرة والهجمات في سورية” مشيرة إلى أن “تنامي الخطر وتصاعد التوتر داخل وحول مناطق تخفيف التوتر التي باتت عاملا مهما في خفض العنف في البلاد يشكل مبعث قلق خاص بالنسبة لنا”.

وتابع البيان: “إن القوات الحكومية السورية تلتزم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ضمان تواصل العمل بمناطق تخفيف التوتر بفعالية في جنوب وغرب البلاد” مضيفا: “نحن نعتبر أنه من الضروري احترام سيادة وسلامة أراضي سورية ودول المنطقة الأخرى بشكل غير مشروط”.

وشددت الخارجية الروسية على أنه “من غير المقبول إطلاقا تهديد أرواح وأمن الجنود الروس الموجودين في سورية بناء على دعوة من الحكومة الشرعية للمساعدة في مكافحة الإرهابيين”.

قاسمي: الكيان الصهيوني يروج الأكاذيب ومن حق سورية الدفاع عن سيادتها

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن الكيان الصهيوني يروج الأكاذيب ومن حق سورية الدفاع عن سيادتها.

وفي تصريح له اليوم حول ادعاءات مسؤولي العدو الإسرائيلي بشأن الاعتداءات التي قامت بها طائرات العدو ضد الاراضي السورية وإسقاط إحداها من قبل وسائط الدفاع الجوي السورية قال قاسمي إن “الحكومة والجيش في سورية كدولة مستقلة لهم الحق في الدفاع المشروع عن سيادة أراضيهم والتصدي لأي عدوان خارجي وإن الكيان الصهيوني لا يمكنه التغطية على اعتداءاته وجرائمه ضد الشعوب الاسلامية في المنطقة من خلال التملص من المسؤولية واتهام الآخرين وإطلاق الأكاذيب الدائمة”.

وأضاف قاسمي: إن “إيران ليس لها في الأساس سوى وجود استشاري في سورية وبطلب من حكومتها الشرعية وإن الادعاءات بتحليق طائرة ايرانية مسيرة قرب الحدود بين سورية والأراضي المحتلة وكذلك وجود دور لإيران في إسقاط الطائرة المقاتلة الصهيونية المعتدية أكثر سخرية من أن يتم التطرق إليها”.

الخارجية اللبنانية تؤكد حق سورية بالدفاع المشروع ضد أي اعتداء إسرائيلي

إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية العدوان الاسرائيلي على الأراضي السورية مؤكدة حق سورية بالدفاع المشروع ضد أي اعتداء إسرائيلي على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان: إن مثل هذه “السياسة العدوانية التي تمارسها (إسرائيل) تهدد الاستقرار في المنطقة ولذلك فإننا نطالب الدول المعنية بكبح جماح هذا الكيان لوقف اعتداءاته”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل طلب الخميس الماضي من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي ضد “إسرائيل” لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية في الاعتداء على سورية.

قوى وفعاليات لبنانية وفلسطينية: العدوان يمثل استمرارا لدور العدو في دعم الإرهاب

كما أدان نواب وقوى وأحزاب وفعاليات لبنانية وفلسطينية العدوان الإسرائيلي، وقال عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية اللبنانية النائب علي عسيران : إن هذا العدوان “يمثل استمرارا للدور الذي يلعبه العدو الاسرائيلي في دعم الارهابيين منذ بداية الحرب على سورية بغية تقويض الوضع فيها.

وأضاف عسيران في تصريح له اليوم: إن “الجيش العربي السوري الذي كان رأس الحربة في مواجهة الاطماع والاعتداءات الاسرائيلية والارهاب أثبت أنه ما زال قادرا على حماية سورية من أي عدوان” منوها بتصدي الجيش العربي السوري لهذا العدوان وإفشاله.

بدورها أكدت رابطة الشغيلة في لبنان وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية أن رد الجيش العربي السوري النوعي على العدوان وإسقاطه طائرة تابعة للعدو الإسرائيلي فوق الأراضي المحتلة يوجه صفعة قوية ويوصل رسالة حازمة للعدو الاسرائيلي بان استمرار اعتداءاته لن يمر دون ثمن وسيواجه بالرد القوي.

وأشارت الرابطة والتيار في بيان مشترك اليوم إلى أن هذا العدوان يمثل محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الارهابية وارباك تقدم الجيش العربي السوري والحلفاء في مواجهة الارهابيين وتأخير لحظة انتصار سورية على الحرب الارهابية التي تواجهها.

وبين حزب الاتحاد اللبناني أن التصدي البطولي للطائرات الصهيونية ومنعها من الاعتداء على السيادة السورية قرار استراتيجي يضع حدا لهذه الغطرسة الصهيونية المتمادية ويحمل بداية مرحلة جديدة من الصراع ويؤكد بأن سورية ما زالت قلعة العروبة الصامدة.

وشدد الحزب في بيان له على أن “هذا التصدي يمنع العدو الإسرائيلي من مد يد العون للمجموعات الارهابية المسلحة التي تعمل بأجندات صهيونية وأميركية للنيل من سورية ووحدتها”.

كما أدانت الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في البقاع العدوان الاسرائيلي الغادر على سورية معتبرة ان هذا اليوم الذي شهد تصدي الجيش العربي السوري لهذا العدو وإسقاط إحدى طائراته “يكتسب اهمية استثنائية ويشكل تهشيما وسقوطا لسطوة العدو الجوية التي طالما تباهى بها”.

ورأت الاحزاب الوطنية اللبنانية في بيان لها ان المشروع الاميركي الصهيوني الاعرابي الارهابي الذي يستهدف سورية ومحور المقاومة بات واضح الأهداف من خلال اعتداءاته حيث يرمي لاسقاط الدور المحوري المركزي لسورية في الصراع العربي الاسرائيلي.

ومن ناحيته أكد الحزب الديمقراطي الشعبي في لبنان أن إسقاط الجيش العربي السوري لإحدى طائرات العدو الاسرائيلي يشكل تطورا نوعيا جديدا يؤكد امتلاك قوى محور المقاومة القدرة العملية سياسيا وعسكريا على ردع العدوان الاميركي الصهيوني على الرغم من استمرار الحرب العدوانية الامبريالية بأدواتها الإرهابية على سورية.

من ناحيتها أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وقوفها إلى جانب سورية قيادة وجيشا وشعبا في تصديها للعدوان الاسرائيلي موضحة أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي السورية يستدعي “أوسع واقوى حملة شجب وإدانة من المجتمع الدولي وكل الدول العربية والإسلامية”.

ولفت قاسم معتوق عضو المكتب السياسي للجبهة إلى أن استمرار كيان العدو الاسرائيلي باستغلال الاوضاع القائمة في سورية لتنفيذ سياسته العدوانية يكشف مراميه باستهداف سورية ودورها المحوري المقاوم.

اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة: سورية تثبت قدرتها على ردع أي عدوان إسرائيلي

في سياق متصل أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة أن تصدي وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري للعدوان الاسرائيلي على بعض المواقع العسكرية اليوم هو ردع لهذا العدو ورسالة واضحة بتغيير قواعد الاشتباك ونهاية مرحلة غطرسته.

وجددت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم وقوفها إلى جانب سورية في نضالها وكفاحها ضد قوى الإرهاب وكل أشكال التدخل المعادي معربة عن دعمها الكامل للجيش العربي السوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر.

بدوره أكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن “إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الإسرائيلية رسالة واضحة للعدو تؤكد أن سورية قادرة على ردع العدوان والانتصار”.

وبينت الجبهة في بيان لها أن سورية بمقدراتها وإرادة جيشها وقيادتها قادرة على إسقاط كبرياء وعنجهية الاحتلال الاسرائيلي وإذلال عملائه معتبرة أن اعتراف العدو بإسقاط احدى طائراته يؤءكد أن سورية ومحور المقاومة في موقع تثبيت نقاط الانتصار ببعده الاستراتيجي.

وأكدت الجبهة وقوفها بالجهوزية الكاملة لمواجهة ومقاومة أي تصعيد صهيوني وأن ثقتها مطلقة بأن سورية قادرة على تحقيق الانتصار الكبير.

وكانت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى تصدت اليوم لعدوان من العدو الإسرائيلي على أحد المواقع العسكرية فى المنطقة الوسطى وأصابت أكثر من طائرة كما تصدت وسائط دفاعنا الجوى لعدوان اسرائيلى جديد فى ريف دمشق في وقت لاحق