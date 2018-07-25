إدانات لبنانية للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت السويداء

ادانت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بشدة الاعتداءات الإرهابية الانتحارية على مدينة السويداء بالتزامن مع هجمات لإرهابيي داعش على عدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي.

وقالت الجبهة في بيان اليوم: “إن هذه الاعتداءات الإرهابية تمت بالتنسيق والتناغم الميداني بين العدو الصهيوني الغاصب والمجموعات الإرهابية المسلحة” مؤكدة أن المؤامرة الإرهابية التي تستهدف سورية سقطت وفشلت أمام إصرار الشعب السوري على مواجهة الحرب الإرهابية العبثية المفروضة على سورية.

كما أدان أمين عام حركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين ونوه بالانتصارات النوعية التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب التكفيري.

بدوره أدان مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في السويداء.

وأشار أبو سعيد في بيان اليوم إلى أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من كيان العدو الإسرائيلي وبعض الدول العربية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم داعيا إلى محاسبة تلك الجهات على المستوى القضائي.