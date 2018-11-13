إدانات لبنانية للعدوان “الإسرائيلي” على غزة

أدان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في البقاع العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بيان أصدره اللقاء، جاء فيه، بأنه ثبت للجميع أن حقنا القومي بأرضنا ومقدساتنا وثرواتنا في فلسطين لن يسترد إلا بالطلقة وزخات الصواريخ الرادعة، منتقدا تخاذل بعض الأنظمة العربية الراكعة والخانعة والمتآمرة على القضية الفلسطينية، والتي دخلت في المؤامرة لتمرير ما يسمى “صفقة القرن”.

كما لفت إلى أن الشعب الفلسطيني عاد من جديد لصد الغزوة الهمجية لقوات الاحتلال التي تستهدف بوحشية المدنيين الفلسطينيين الآمنين في غزة، ويرسم بدم الشهداء قواعد اشتباك جديدة على أرض فلسطين.

يذكر أن قطاع غزة يشهد، منذ يومين، عدوانا “إسرائيليا” متواصلا أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا وإصابة العشرات بعضهم في حالة الخطر وتدمير عدة مبان سكنية.