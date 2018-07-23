إدانة لبنانية للعدوان الصهيوني على موقع عسكري بمصياف

أدان المؤتمر الشعبي اللبناني العدوان الإسرائيلي أمس على أحد المواقع العسكرية في منطقة مصياف بريف حماة في المنطقة الوسطى.

ودعا المؤتمر خلال بيان اليوم الخارجية اللبنانية إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الانتهاك الإسرائيلي للأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية.

وأوضح المؤتمر في بيانه أن هذه الاستباحة لسيادة لبنان تكشف مواصلة العدو الإسرائيلي خرق القرار 1701 وتثبت من جديد أنه يدعم التنظيمات الإرهابية”.

وشن العدو الإسرائيلي أمس عدوانا على أحد المواقع العسكرية في منطقة مصياف بريف حماة في محاولة جديدة للتغطية على هزائم مرتزقته من المجموعات الإرهابية.