إدانة مديرة صندوق النقد الدولي بتهمة “الإهمال”

أدان القضاء الفرنسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، بتهمة الإهمال بشأن قضية تحكيم عندما كانت تشغل منصب وزيرة المالية في فرنسا.

وتمت محاكمة وزيرة الاقتصاد السابقة بسبب دورها في قرار تحكيمي صدر العام 2008، كان في صالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حصل بموجبه على 404 ملايين يورو من أموال الدولة، إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة، وذلك عندما كانت لاغارد حينها تتولى وزارة الاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.

وجرت محاكمة الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.

ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية (من 2007 إلى 2011) جلسة تلاوة الحكم في محكمة.

وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم “صندوق النقد” الذي أعرب عن “ثقته” بها.

ولاغارد (60 عاما)، أول امرأة تدير “صندوق النقد الدولي”، وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية لمدة خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان، على خلفية فضيحة جنسية.