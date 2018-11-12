إدخال خدمة تحصيل فواتير المياه في مراكز الجباية الآلية المشتركة بالسويداء

أدخلت مديرية التنمية الإدارية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء بالتنسيق مع مؤسسة المياه خدمة تحصيل فواتير المياه ضمن 26 مركزا للجباية الآلية المشتركة بالمحافظة.

وقال مدير التنمية الإدارية المهندس كمال مزهر اليوم أن هذه الخدمة تضاف إلى خدمتي تحصيل فواتير الهاتف والكهرباء المفعلة بهذه المراكز وتكتسب أهمية كبيرة لتخفيف أعباء التنقل على المواطنين وحصر دفع قيمتها ضمن مكان واحد وتحسين واقع الجباية بالوقت نفسه.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين لفت مزهر إلى تواصل العمل بتجهيز مركز خدمة للمواطن في مدينة شهبا والتعاقد للمباشرة بتجهيز مركز مماثل في مدينة صلخد.

ويوجد حاليا في محافظة السويداء مركز خدمة مواطن ضمن مجلس مدينة السويداء و30 مركزا للجباية الآلية المشتركة للفواتير في مختلف مناطق المحافظة.