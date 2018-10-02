إدلب تحتفي بيوم السياحة العالمي

حماة- منير الأحمد:

بمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت مديرية السياحة، وفرع اتحاد شبيبة الثورة في إدلب، بالتعاون مع مديريات الثقافة والتربية والبيئة والشؤون الاجتماعية حفلاً فنياً تراثياً وطنياً، وذلك بحضور الرفاق محمد كشتو أمين فرع إدلب للحزب وأعضاء قيادة الفرع وأعضاء مجلس الشعب ومدراء الدوائر الرسمية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأعضاء فرع اتحاد شبيبة الثورة.

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت على مدرج نقابة المعلمين في حماة، عرضاً مسرحياً بعنوان (سياحتنا بأسماء ملكاتنا)، حيث مثّلت طالبات شبيبيات سبع ملكات عربيات: “زنوبيا- أليسا-سميراميس- بلقيس- كليوباترا – جوليا دومنا – شجرة الدر”، وتمّ عرض باور بوينت مع الصور لمكانة المرأة في العصر الحديث، حيث تبوأت منصب مديرة وضابطاً ووزيرة ومستشارة رئاسية وعضواً ورئيس مجلس الشعب ونائب السيد الرئيس كأرفع منصب في الوطن العربي، إضافة إلى استعراض نشاطات وإسهامات السيدة الأولى الدكتورة أسماء الأسد للأسرة السورية ولذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تكريم المدراء المشاركين والرفيقات الشبيبيات.

وأكد الرفيق أمين فرع إدلب للحزب على نشاط وزارة السياحة وإنجازاتها الملحوظة متمثلة بالتعافي السريع لقطاع السياحة الذي يمثل نجاحات جميع دوائر المحافظة في إدلب، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة لتأهيل ودعم الدوائر في المحافظة لإعادة الحياة وانطلاقها السريع حال تحرير المحافظة من رجس الإرهاب، والذي بدأ يلوح في الأفق، متوجهاً بالتحية لأبطال الجيش العربي‏ السوري الذين يسطرون بتضحياتهم أروع ملاحم البطولة والفداء ضد العصابات الإرهابية المسلحة، والوقوف بكل إجلال وإكبار أمام تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الذود عن كرامة وعزة الوطن.

بدوره بيّن مدير السياحة في إدلب محمد ميمون فجر أن أضرار القطاع السياحي في محافظة إدلب خلال الأزمة تجاوز 150 مليار ليرة سورية، والخسارة الأكبر تمثل بقيام المجموعات التكفيرية بعمل ممنهج لمحو آثارنا من خلال تقطيع الحجارة الأثري وبيعها لبناء مساكن جديدة في خطوة غير مسبوقة تفضي لمحو الموقع الأثري تماماً.