إدلب: غارات على تجمعات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي ومقتل قادة بارزين

شن طيران التحالف الدولي غارات على تجمعاتٍ لإرهابيي “جبهة النصرة” ما أدى إلى مقتل أربعة قياديين بارزين في التنظيم، حيث أعلنت مصادر تابعة للنصرة أن الطيران استهدف سيارتين بالقرب من الحدود السورية التركية كانت إحداها تقل القيادي أبو عمر التركستاني إضافة إلى ثلاثة آخرون من قادة التنظيم.

ويعتبر التركستاني من قادة الصف الأول في الجبهة وأحد ابرز المرشحين لتولي ما يسمى رئيس مجلس الشورى لدى الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق استهدف طيران التحالف عدة قيادات تابعة لجبهة النصرة بريف إدلب، قُتل على إثرها عدد من القياديين أيضا أبرزهم أبو الأفغان المصري وأبو الفرج المصري.