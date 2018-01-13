إرسال قافلة حمضيات لأهالي ريف حمص الشرقي

أرسلت محافظة اللاذقية اليوم قافلة جديدة محملة بنحو 90 طنا من الحمضيات كهدية إلى أبناء ريف حمص الشرقي من مزارعي حمضيات المحافظة.

وقال المحافظ إبراهيم خضر السالم في تصريح صحفي عقب تسيير القافلة “إنه تجري متابعة تسويق الحمضيات وإرسالها كهدية إلى كل المحافظات والقافلة اليوم تسير الى ريف حمص الشرقي الذي صمد في مواجهة الإرهاب التكفيري”.

مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية سامي هليل أشار إلى استمرار إرسال الحملات إلى جميع المحافظات حيث بلغت كمية الحمضيات المسوقة في هذا الإطار حتى الآن بحدود 5500 طن.

من جهته مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك بين الأثر الإيجابي لحملة تسويق الحمضيات والمتابعة الدقيقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لها وتقديم 5ر2 مليار ليرة سورية كدعم للحملة بينما نوه مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم بعملية التسويق من قبل السورية للتجارة لهذا العام والتي كان لها أثر إيجابي في تحسين أسعار الحمضيات في السوق .