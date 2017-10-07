إرسال 350 طن دقيق تمويني إلى دير الزور اسبوعياً

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن العمل يجري لشحن 350 طن دقيق تمويني أسبوعيا إلى مدينة دير الزور.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة وجهت الشركة العامة للمطاحن بالاستمرار في تأمين مادة الدقيق التمويني لمخابز دير الزور وتوفير احتياجاتها من جميع مستلزمات إنتاج المادة.

بدوره لفت مدير الشركة العامة للمطاحن المهندس مهند شاهين في تصريح مماثل إلى تأمين 362 طن دقيق تمويني لدير الزور يجري تفريغها حاليا في مستودعات الشركة إضافة إلى الكمية الموجودة سابقا في المستودعات والبالغة 139 طنا.

وبين شاهين أن كميات الدقيق التمويني الموجودة حاليا تكفي حاجة المدينة 17 يوما تقريبا على اعتبار أن الاستهلاك اليومي 30 طنا.

يذكر أنه ومع فك الطوق عن مدينة دير الزور بدأت الوزارة بإرسال الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه ومختلف أنواع المواد الغذائية بمعدل قافلتين أسبوعيا لتلبية احتياجات أبناء المدينة مع الإشارة إلى وجود مخبز نقال بطاقة إنتاجية تبلغ 6 أطنان يوميا.