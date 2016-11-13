إرهابيون يستخدمون قذائف سامة والجيش يرد: الحسم سريعا في حلب الشرقية

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أن المجموعات الإرهابية المسلحة الموجودة في أحياء حلب الشرقية أقدمت على استهداف منطقة النيرب ومحيطها بقذائف الهاون التي تحتوي على مادة الكلور ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين المدنيين والعسكريين.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان له: إن “هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيد القوات المسلحة إلا إصرارا على ضرورة الإسراع في حسم المعركة مع الإرهاب وتخليص أحياء حلب الشرقية من براثن الإرهابيين الذين يتخذون من أهلنا رهائن ودروعا بشرية”.