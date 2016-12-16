إرهابيو “الفتح” يستهدفون بلدة السقلبية بريف حماة بالهاون

استهدف ارهابيو “جيش الفتح” بعدد من القذائف الصاروخية مدينة السقيلبية نحو “48” كم شمال غرب مدينة حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة ان“ارهابيين أطلقوا عددا من القذائف مساء اليوم على مدينة السقيلبية سقطت فى محيط المدينة أدت الى أضرار مادية فى ممتلكات الاهالي”.

وقصفت التنظيمات الارهابية بعد ظهر اليوم معبر باقلو في منطقة السقيلبية الذي كان مقررا أن تسلكه عشرات الحافلات المتجهة الى كفريا والفوعة لاخراج الحالات الانسانية وعدد من العائلات.

ووقعت اضرار مادية فى “13” من الشهر الجارى فى منزل أحد المواطنين من مدينة السقيلبية جراء اعتداء ارهابيي ما يسمى “جيش الفتح” بقذيفة صاروخية على المدينة.