إرهابيو الفتح: «300» دولار للخروج من حلب!

يبدو أن يأس المجموعات الإرهابية وانقطاع التمويل عنا دفعها للبحث عن مصادر أخرى لتدفع لمقاتليها أجورهم.

ففي الأحياء التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها في حلب عثر على نسخ من بيان صادر عن المجلس العسكري لإرهابيي “جيش الفتح”، تظهر انه من يرغب في الخروج من أحياء المدينة عليه دفع مبلغ قدره 150 ألف ليرة أي ما يقارب 300 دولار.

هذا الأمر دفع المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك لاتهام المسلحين بخرق القانون الإنساني، وهو ليس بالأمر المستغرب عنهم.

وبحسب بيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فقد استشهد حوالي 30 مدنيا بينهم 10 أطفال و أصيب العشرات جراء عمليات قصف مكثفة من جانب فصائل المعارضة المسلحة على أحياء حلب الغربية.