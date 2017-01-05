إرهابيو “النصرة” يتحضرون لتنفيذ عدة هجماتٍ بإيعاز تركي

صرح المصدر أمني رفيع المستوى في غرفة عمليات قوات حلفاء سورية أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي يتحضر لتنفيذ عدة هجمات في سعي منه لتقويض اتفاق الهدنة، والمعلومات تشير إلى أن ذلك يتم بإيعاز تركي.

وتعليقا على ما يجري في كواليس العلاقة بين الأتراك وجبهة النصرة، وما يجري الترتيب له في سورية وخاصة إدلب، والسعي لترتيب الأوراق لمحادثات آستانة، صرح المصدر الأمني أن الهدف التركي من تشجيع المسلحين على الأعمال العدائية هو الضغط على روسيا للقبول بتحييد جبهة النصرة وشمولها في اتفاق الهدنة.

مضيفاً أن المعلومات تشير إلى تواجد ضباط أتراك كبار غرب حلب وفي إدلب، إضافة للتنسيق عالي المستوى مع قيادات النصرة، وهناك تعاون مرتقب بين تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين في سورية.