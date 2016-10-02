إرهابيو ”النصرة“ يستهدفون حي بمدينة البعث ويحرقون عشرات الدونمات بريف القنيطرة

استهدف إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة صاروخية الحي الخدمي بمدينة البعث وأقدموا على إحراق عشرات الدونمات من الحقول المزروعة بالأشجار المثمرة في ريف القنيطرة.

وأشار مصدر في قيادة شرطة محافظة القنيطرة في تصريح لمراسل سانا إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” صباح اليوم على مديرية زراعة القنيطرة في الحي الخدمي بالقنيطرة “تسببت بأضرار مادية كبيرة في مبنى المديرية وعدد من المكاتب الإدارية”.

إلى ذلك أفاد مراسل سانا بأن إرهابيين من “جبهة النصرة” المنتشرين في قرية جباثا الخشب أقدموا على إحراق عشرات الدونمات من حقول الفلاحين المزروعة بأشجار الكرز والتفاح في موقع سحيتا جنوب قرية حضر.

وأقدم إرهابيون من “جبهة النصرة” في الـ 24 من أيلول الماضي على إحراق أكثر من 100 دونم من حقول الفلاحين في كروم الكشة إلى الجنوب من قرية حضر بريف القنيطرة.

وتنفذ التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف القنيطرة أجندات كيان الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها الأحياء والمناطق السكنية والآمنة والأراضي الزراعية بالقذائف الصاروخية والهاون حيث تؤكد التقارير الميدانية والإعلامية تلقيها مختلف أنواع الدعم من العدو الإسرائيلي كما تنقل مصابيها إلى مشافيه داخل الأراضي المحتلة.