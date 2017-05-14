إرهابيو “النصرة” يستهدفون خطوط الكهرباء المغذية لمحافظة القنيطرة

اعتدت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية المغذية لمحافظة القنيطرة في منطقة عين البستان بريف دمشق الجنوبى الغربي ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

وأفاد مصدر في محافظة القنيطرة بأن المجموعات الإرهابية استهدفت اليوم ورشات الصيانة بالأسلحة الرشاشة أثناء دخولها إلى مكان الاعتداء لاصلاح خطوط التوتر التي تضررت جراء الاعتداء الارهابي عليها أمس فى موقع عين البستان الى الشمال من بلدة سعسع بريف دمشق الحنوبي الغربي.

وأوضح المصدر أن ورشات الصيانة دخلت الى المنطقة لاصلاح الاضرار بعد التنسيق مع الفعاليات الأهلية ولجان المصالحة المحلية في قرى بيت سابر وبيت تيما وسعسع لضمان عدم استهدافهم من الارهابيين.

وأشار مصدر في شركة كهرباء القنيطرة فى تصريح مماثل الى أن الاعتداء الارهابي استهدف خط/66 ك ف ا/فى محيط موقع عين البستان0