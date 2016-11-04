إرهابيو “جيش الفتح” يمنعون المدنيين شرق حلب من المغادرة قبل انتهاء المهلة الانسانية

منعت التنظيمات الارهابية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” المنتشرة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب المدنيين من المغادرة قبل ساعات من انتهاء المهلة الانسانية التي أعلنت عنها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وأفاد مصدر في حلب بأن التنظيمات الارهابية تمنع المدنيين من مغادرة الاحياء الشرقية والاستفادة من المهلة الانسانية اليوم وذلك للاستمرار في اتخاذ الأهالي كدروع بشرية حيث لم يخرج عبر المعابر الثمانية أي من الأهالي حتى ظهر اليوم.

وتسري منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم في مدينة حلب مهلة انسانية بهدف إخلاء المدنيين والجرحى من الاحياء الشرقية اضافة الى مغادرة المسلحين عبر المعابر الثمانية التي خصصتها وحدات الجيش العربي السوري بالتنسيق مع الجانب الروسي.

و قال المصدر ان التنظيمات الارهابية استهدفت بعد ظهر اليوم معبر الكاستيلو بـ 7 قذائف صاروخية حيث تتواجد سيارات الاسعاف واللجان المختصة لاستقبال الأهالي والجرحى والمرضى من أهالي الأحياء الشرقية.