إرهابيو “داعش” يدمرون اجزاء كبيرة من موقع «دورا اوروبوس» الاثري بدير الزور

أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على ارتكاب جريمة جديدة بحق الحضارة السورية والتراث الإنساني من خلال تدمير عدد من التماثيل والقطع الأثرية التي يعود عمرها لآلاف السنين بريف دير الزور.

ونشر التنظيم الإرهابي فيديو يظهر قيام عناصره باستعمال المطارق الكبيرة بتدمير التماثيل والقطع الأثرية التي تم العثور عليها في موقع دورا أوروبوس أو الصالحية الأثري غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور.

يذكر أن موقع دورا أوروبوس أو الصالحية تأسس في القرن الثامن قبل الميلاد وتحول إلى مركز اقتصادي مهم بسبب إشرافه على الأراضي الخصبة ما بين النهرين ووقوعه على طريق الحرير كما أدى تعاقب معظم الحضارات المشرقية والسورية القديمة عليه إلى تحوله لمدينة مهمة تحتوي على المباني والبيوت والمعابد المحاطة بسور وتبلغ مساحته ما يقارب 150 هكتارا.

وتعرض الموقع منذ سيطرة إرهابيي “داعش” عليه إلى عمليات سرقة منظمة من خلال الحفريات غير الشرعية التي دمرت معالمه كما هو حال باقي المناطق الأثرية وخاصة مدينة تدمر التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات المدعومة من الدول الغربية وأنظمة تركيا والخليج.

وتعامل تنظيم “داعش” وبقية التنظيمات الإرهابية مع الآثار بطريقتين الأولى عبر تجارة وتهريب القطع الأثرية التاريخية من أجل تأمين مصادر تمويل إضافية والثانية تدمير الآثار التي لم يستطيعوا بيعها أو تهريبها إلى خارج سورية.