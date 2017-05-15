إرهابي مصري: تنظيم “داعش” يغري بالأموال والنساء من يجندهم للقتال في سورية

أكد الإرهابي المصري علي كمال الذي كان مرتبطا بتنظيم “داعش” الإرهابي أن التنظيم يقوم بإرسال مبالغ مالية كبيرة لأهالي من ينجح في تجنيدهم وإرسالهم إلى سورية.

وقال الإرهابي المصري العائد من إقامته في ورشة لأحد الإرهابيين في مدينة درنة الليبية في اعترافات بثتها قناة “دي ام سي” المصرية: “إن تنظيم (داعش) الإرهابي كان يغري بالاموال من كان يجندهم من الفتية وأعمارهم بين 15 و 20 عاما ويرسلهم إلى سورية عبر الاراضي التركية للقتال الى جانب التنظيمات الإرهابية ويقوم بإرسال الاموال المتفق عليها الى ذويهم عبر مكاتب صرافة في مصر تابعة لجماعة الاخوان المسلحين أوعبر أشخاص وعلى دفعات”.

وأشار الإرهابي كمال إلى الأساليب والمغريات التي كان يقدمها التنظيم لتجنيد الشباب المصريين كالحصول على الأموال و”السبايا” من النساء لافتا إلى أنه لم يتلق من التنظيم سوى الوعود الكاذبة.

وأوضح الإرهابي المصري أن الإرهابي صفوت حجازي كان يقوم بنقل السلاح من ليبيا إلى الأراضي السورية عن طريق تركيا.

ويقوم تنظيم “داعش” الإرهابي على نشر وتكريس أسس وقواعد الفكر الوهابي المتطرف الذي أرسى نظام آل سعود جذوره الدموية بتبنيه أساليب “محمد بن عبد الوهاب” في القتل والذبح والغزو وسبي النساء وشق بطون الحوامل.