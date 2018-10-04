إزالة السواتر الترابية من حيي السبيل والمطار في وسط مدينة درعا

أزالت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة درعا بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية اليوم السواتر الترابية في حيي السبيل والمطار وسط المدينة وذلك متابعة للأعمال التي تقوم بها الجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية إليها بعد تحريرها من الإرهاب.

وعبر أهالي مدينة درعا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي من شأنها إعادة الحركة والنشاط إلى شوارع المدينة والإسراع في إعادة تأهيل مركزها كمقدمة لاستئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتميز بها قبل بدء الحرب الإرهابية على سورية.

وأشار الأهالي إلى أن فتح الطرقات بين الأحياء يؤدي إلى إعادة ربطها ببعضها ويختصر الزمن للوصول إلى مزيد من الاستقرار الذي تعيشه المدينة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، إضافة إلى تخفيض أعباء الانتقال وايجاد حل للازدحام والاختناقات التي شهدتها بعض الشوارع الرئيسة في الفترة السابقة.

يشار إلى أن مجلس مدينة درعا بدأ في الثامن من ايلول الماضي عمليات فتح الشوارع الرئيسية وإعادة تاهيل المركز التجاري للمدينة بعد عودة الاستقرار والأمان إلى كل أرجاء المحافظة.