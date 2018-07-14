إزالة السواتر عن طريق درعا البلد ومعبر الجمرك القديم

قامت وحدة من الجيش العربي السوري بإزالة السواتر الترابية على الطريق المؤدي من منطقة درعا البلد باتجاه معبر الجمرك القديم على الحدود الأردنية.

وأفاد أحد القادة الميدانيين بأن وحدة من الجيش العربي السوري أزالت السواتر الترابية التي أقامتها المجموعات الإرهابية على الطريق الواصل بين منطقة درعا البلد ومعبر الجمرك القديم الذي يبعد عن معبر الرمثا الأردني نحو 5ر1 كم.

وأشار القائد الميداني إلى أن وحدات الهندسة قامت بتمشيط جانبي الطريق وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون خلال فترة انتشارهم في المنطقة منذ عام 2013.

ويعد معبر الجمرك القديم المقابل لمعبر الرمثا الأردني الشريان الرئيسي الثاني وبوابة اقتصادية مهمة بعد معبر نصيب الحدودي الذي انتشر فيه عناصر من الجيش السبت الماضي بعد تمشيطه وإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية التي سيطرت عليه منذ نحو 3 سنوات.