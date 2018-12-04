إزالة اللحظ عن الأراضي الشرقية رهن التطوير العقاري

السويداء- رفعت الديك

مازالت العقارات التي كانت ملحوظة مقرات جامعية شرق الكورنيش الشرقي لمدينة السويداء رهينة المراسلات واجتماعات اللجنة الإقليمية والتي لم تفرج حتى اليوم عن قرار إلغاء اللحظ لتلك العقارات رغم مطالبة وزارة التعليم العالي بهذا الإلغاء.

وتصل مساحة المنطقة لنحو ٤٠ هكتارا كانت ملحوظة مقرات جامعية، ولكنه تم نقل مقر الجامعة إلى منطقة المزرعة، ويطالب أصحاب الأراضي بإعادتها إليهم كون صفة الاستملاك نفيت عنها بكتاب وزارة التعليم العالي رقم ٤٨١ /ص/س تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٥ والذي انتهى إلى إلغاء اللحظ عن كافة العقارات وكتاب وزارة الإدارة المحلية رقم ٣٠١٦/ش/٩/د تاريخ ٢٥/١١/٢٠١٥ والذي يطلب من مجلس المدينة لإجراء المقتضى وفق ما انتهى إليه كتاب وزارة التعليم العالي. علماً أن مجلس المدينة اقترح بكتابه رقم ٥٨٣٠ تاريخ ١١/٨/٢٠١٥ إلغاء لحظ الجامعة داخل المخطط التنظيمي لمدينة السويداء.

يقول أحد المتضررين إنه منذ عشر سنوات وهم بهذا المخاض ما دفع بعض المواطنين للجوء إلى أساليب وطرق ملتوية كالبناء العشوائي في المنطقة، مطالبا بتنظيم الارض وتوزيعها على أصحابها بعد قطع البلدية ثلثها المجاني بدلا من كل هذه التعقيدات والمراسلات. وبالتالي لابد من قيام مجلس المدينة واللجنة الإقليمية بتحمل مسؤولياتها والإسراع بإزالة اللحظ .

مصدر في اللجنة الإقليمية أشار “للبعث” إلى أن المنطقة سيتم تحويلها إلى منطقة تطوير عقاري كونها منطقة شيوع حيث سيتم تنظيمها وبالتالي سيحصل كل مواطن على نصف عقاره وهذا يحتاج إلى قرار لجنة إقليمة وموافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان.